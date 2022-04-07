Америка закрыла канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности

Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил о том, что Америка односторонне закрыла канал связи с Москвой по вопросам кибербезопасности. Он отметил, что после пресечения незаконной деятельности хакерской группировки REvil в Белый дом были отправлены предложения по совместной разработке способов защиты от хакерских атак на важные объекты инфраструктуры обоих государств. Перед этим Кремль и Белый дом обменялись важной информацией и списками подобных объектов.

Однако, по словам Храмова, сейчас администрация Байдена сообщила об окончательном выходе из переговоров.