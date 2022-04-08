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Автор Екатерина Широкова

Пушилин: появление у теробороны артиллерии приведёт к массовым жертвам

Силовые структуры

Решение Киева разрешить украинским добровольцам из теоробороны использовать артиллерию приведёт к массовым жертвам среди мирного населения, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин: появление у теробороны артиллерии приведёт к массовым жертвам

По его словам, ракетные системы попадут в руки к людям, которые абсолютно не умеют обращаться с оружием.

"Люди уже боятся выходить из собственного дома, где до принятия данного постановления они могли ощущать себя в относительной безопасности. А теперь представьте, что будет, когда в руках свихнувшихся "мстителей" появятся артиллерия, ракеты, в том числе неуправляемые", — заявил Пушилин в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул глава ДНР, вероятно, удары начнут наносить по жилым районам и инфраструктуре. Как уточнил Пушилин, из-за ошибок в установках ракетных систем могут пострадать невинные жители, которые просто "оказались не в том месте".

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина денис пушилин
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