Кадыров: в Мариуполе находят всё больше следов иностранных наёмников

На следы иностранных наёмников и террористов натыкаются чеченские бойцы во время зачисток в Мариуполе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как отметил чеченский лидер, город почти полностью зачищен от нацбатальонов.

"Самое интересное в том, что во время зачисток после подавления огневого сопротивления врага наши бойцы находят всё больше подтверждений наличия наёмников в стане бандеровцев", — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление чеченского лидера о том, что бойцам "Азова"*, которые развернули штаб-квартиру на заводе "Азовсталь" не стоит ждать счастливого завершения спецоперации. Как подчеркнул Кадыров, всё будет как в лучшем голливудском жанре, но без "хэппи-энда".