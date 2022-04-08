Главный бой ополчение ЛДНР, совместно с Вооруженными силами России, дадут вооружённым формированиям киевского режима через неделю-полторы, заявил военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходоренок в эфире телеканала "Россия 2".
Во время обсуждения хода спецоперации на Украине эксперт Михаил Ходоренок ответил на вопрос о конкретных сроках начала "финальной битвы" в Донбассе. По его словам, народная милиция ЛДНР и ВС РФ дадут главный бой вооружённым формированиям Украины максимум через 10 дней.
Сейчас боевые действия стихли, так как войска готовятся к главному сражению. Командование перебрасывает дополнительные силы в Донбасс с севера Украины, происходит пополнение с российской территории. Вооруженным силам необходимо время, чтобы восполнить запас боеприпасов и топлива. Затишье в спецоперации объясняется именно этим, на переформирование требуется время
"Главное - надо доукомплектовать части личным составом и техникой, провести ремонт, дать отдых личному составу. По моим оценкам 7−10 суток нужно и тогда начнется", - заявил Ходоренок.
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