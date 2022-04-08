"7-10 суток": эксперт Ходоренок назвал сроки начала главного боя за Донбасс

Главный бой ополчение ЛДНР, совместно с Вооруженными силами России, дадут вооружённым формированиям киевского режима через неделю-полторы, заявил военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходоренок в эфире телеканала "Россия 2".

Во время обсуждения хода спецоперации на Украине эксперт Михаил Ходоренок ответил на вопрос о конкретных сроках начала "финальной битвы" в Донбассе. По его словам, народная милиция ЛДНР и ВС РФ дадут главный бой вооружённым формированиям Украины максимум через 10 дней.

Сейчас боевые действия стихли, так как войска готовятся к главному сражению. Командование перебрасывает дополнительные силы в Донбасс с севера Украины, происходит пополнение с российской территории. Вооруженным силам необходимо время, чтобы восполнить запас боеприпасов и топлива. Затишье в спецоперации объясняется именно этим, на переформирование требуется время