Басурин: бойцы ДНР и РФ пытаются "взять в клещи" группировку ВСУ в Донбассе

Бойцы ДНР и России пытаются "взять в клещи" группировку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в состав группировки ВСУ, согласно оценкам украинских политиков, входят около 90 тысяч военных. Он также добавил, что благодаря слаженной работе с ВС РФ операция идёт по плану, силы ДНР и России подошли к узловым точкам.

Басурин подчеркнул: Изюм уже контролируется российской армией, а дорога между Славянском и Харьковом постепенно отрезается и начинает спускаться вниз — на север.

"Это позволит как бы взять в клещи ту группировку, которая находится в Донбассе", — сказал представитель Народной милиции в интервью каналу "Россия 24".

Ранее Басурин объявил о завершении основных боёв в центральной части Мариуполя.