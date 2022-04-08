Басурин: порядка 30 человек погибли в результате удара "Точкой-У" по Краматорску

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Краматорску с помощью ракетного комплекса "Точка-У" погибли порядка 30 человек.

Удар "Точкой-У" по Краматорску

По его словам, провокация была организована в районе железнодорожной станции в Краматорске. Басурин подчеркнул: власти Украины не скрывали свою подготовку к нападению. Он напомнил, что Киев объявил эвакуацию из Краматорска, Константиновки и Славянска.

"Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать: железнодорожные станции, вокзал. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших", — сказал представитель Народной милиции в интервью "Первому каналу".

Как отметил Басурин, украинские власти сейчас будут пытаться обвинить РФ и жителей ДНР в том, что "с ними нельзя разговаривать". Он призвал готовиться и к другим возможным провокациям со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что обломки ракеты упали в непосредственной близости с вокзалом.