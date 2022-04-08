В Минобороны РФ опровергли обвинения Киева в ударе "Точкой-У" по Краматорску

Представители Минобороны РФ назвали ложными обвинения украинских властей в ракетной атаке на вокзал Краматорска Донецкой области. Как подчеркнули в ведомстве, данные заявления являются провокацией.

"Никаких огневых задач восьмого апреля в городе Краматорск у российских вооружённых сил не было и не планировалось", — написали в официальном Telegram-канале министерства.

Вместе с этим в Минобороны обратили внимание, что на месте происшествия нашли обломки ракеты "Точка-У", которую используют ВСУ. Также представители ведомства напомнили об ударе подобным оружием по центру Донецка 14 марта этого года. В ходе трагедии погибли 17 мирных граждан, 36 местных жителей получили ранения.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил количество погибших в результате происшествия в Краматорске. Выяснилось, что ракетным ударом убили 30 человек.