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Автор Владимир Васютченко

Минобороны РФ назвало местом пуска ВСУ "Точки-У" по Краматорску район Доброполья

Силовые структуры

Украинские военные нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска из района расположенного в 45 километрах от него города Доброполье, заявили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ назвало местом пуска ВСУ "Точки-У" по Краматорску район Доброполья

"Удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесён ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населённого пункта Доброполье", — сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

В пятницу, 8 апреля, ВСУ нанесли удар ракетой "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где проводилась эвакуация мирных жителей. По словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в результате обстрела погибли около 30 человек, порядка 100 получили ранения.

Украинские власти обвинили в ударе по Краматорску российских военных. Однако в Минобороны РФ опровергли эти заявления, подчеркнув, что ракеты "Точка-У" в настоящее время применяются только ВСУ. В российском военном ведомстве отметили, что на 8 апреля у ВС РФ в Краматорске не было запланировано каких-либо "огневых задач".

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
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