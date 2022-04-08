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Автор Игорь Рябов

Басурин предрёк скорое освобождение Краматорска

Силовые структуры

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что силы ДНР пока не контролируют Краматорск, но в скором времени город будет освобождён.

Басурин предрёк скорое освобождение Краматорска

Также Басурин прокомментировал обстрел Краматорска со стороны Вооружённых сил Украины. По его словам, Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк. По данным штаба территориальной обороны ДНР, армия Украины выстрелила из ракетного комплекса "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, что привело к гибели 30 граждан, ещё 100 получили ранения. Опубликованные в Сети фотографии очевидцев демонстрируют территорию железнодорожного вокзала, усеянную обломками ракет "Точка-У". Басурин напомнил, что данный ракетный комплекс не состоит на вооружении армий России, ДНР и ЛНР, поэтому в случившемся виновата Украина.

В пятницу, 8 апреля бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сказал, что ВСУ нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, чтобы сорвать эвакуацию мирных жителей и предоставить западным СМИ "новые кровавые картинки", подтверждающие "зверства" российских войск.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы днр украина
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