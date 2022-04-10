Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию украинских батальонов против российских войск в городе Ирпень. Она должна была быть связанной с распространением ложной информации о действиях военнослужащих в этом населённом пункте.
"Следственный комитет даст правовую оценку действиям тех, кто планировал распространить заведомо ложную информацию о российских войсках", — заявили в ведомстве.
Ранее Минобороны России сообщало о том, что украинские военные готовят новые провокации для обвинения РФ в массовых убийствах мирных жителей, на этот раз — в Ирпени.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.