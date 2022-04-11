Армия России уничтожила главный лагерь "Правого сектора"* в Донецкой области

Вооружённые силы России применили высокоточные ракеты для уничтожения базового лагеря украинской нацистской организации "Правый сектор"* в Донецкой области, сообщили в Минобороны РФ.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, лагерь украинских нацистов находился в посёлке Новогродовка.

В течение дня Воздушно-космические силы РФ поразили 42 военных объекта Украины, в том числе украинский истребитель Су-27.

В понедельник, 11 апреля российский спецназ уничтожил одного из руководителей "Правого сектора"* Тараса Бобанича, который с 2014 года принимал участие в карательной операции киевского режима на Донбассе и виновен в смертях мирных жителей ДНР и ЛНР.

* Организация признана террористической и запрещена в России.