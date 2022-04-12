Разведчик ДНР: "азовцы*" в Мариуполе надеются красиво пожить на пенсии в Европе

Остающиеся заблокированными в мариупольском котле боевики Азова* продолжают сопротивляться и не оставляют попыток вырваться из "Азовстали" любой ценой. И на помощь извне уже мало надеются.

Об этом говорит, в частности, вчерашняя попытка прорыва, в результате которой 160 украинских морпехов попали в плен.

Кто остался в кольце и почему они, словно не понимая очевидного, продолжают сопротивление?

Офицер-разведчик армии ДНР (имя, понятное дело, не разглашается) считает, что никто из засевших в Азовстали боевиков "умирать не собирается":

"Мирные жители рассказывают нам, все эти "воины света" методично брали все, что можно легко унести — деньги и золото, электронику. Смертники так не поступают. Эти надеются хорошо пожить в Европе. У них есть пример — сирийские боевики, которые осели в Старом Свете. И уверенность в том, что, если смогли они, то почему бы на такую пенсию не уйти и ветеранам "Азова*". Этим и объясняется упорное сопротивление — боевики верят, что их ждет обеспеченная жизнь и слава, а не смерть"? - сказал военный корреспонденту "Украина.ру".

К слову, в ДНР уверены: попытка прорыва 11 апреля не будет последней — вскоре окруженные "азовцы*" и другие военные, находящиеся в котле, попытаются просочиться группами по несколько человек.

*запрещённый в России националистический батальон