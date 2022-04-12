Бухарев: взрыв в мариупольском драмтеатре произошел внутри, а не снаружи

Представитель НМ ДНР Юрий Бухарев заявил, что взрыв в мариупольском драмтеатре произошел внутри, а не снаружи здания.

"По характеру взрыва можно уверенно сказать, что подрыв произошел изнутри здания, я говорил с одним из очевидцев, он сказал, что перед взрывом ни обстрела, ни пролетов самолетов не было. Так, он в момент взрыва стоял спиной, его толкнуло и пронесло на четыре метра. То есть взрыв был очень, очень мощный и шел изнутри".

Бухарев подчеркнул, что, судя по количеству оружия, в драмтеатре могло находиться до роты личного состава украинских боевиков. 12 апреля иностранным и российским СМИ показали разрушенное здание театра, сгоревшую в пожаре амуницию и оружие, а также сохранившуюся в здании документацию украинского подразделения.

По информации Минобороны РФ, 16 марта драмтеатр в Мариуполе взорвали боевики из отряда "Азов"*. В министерстве заявили, что обвинения Киева в авиационном ударе по зданию не соответствует действительности. Авиация РФ не выполняла ударов по наземным целям.

"Боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".

*деятельность запрещена на территории РФ.