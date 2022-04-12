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Автор Елена Федорова

Виновные в пытках украинские боевики будут наказаны, заявили в ДНР

Силовые структуры

Украинские боевики, которые зверски издевались над пленными, будут наказаны, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Виновные в пытках украинские боевики будут наказаны, заявили в ДНР

"Этой информацией кишит всё интернет-пространство, все социальные сети, СМИ. Поэтому мы явно видим, что происходит. Соответственно, эти факты фиксируются и передаются в соответствующие инстанции. И те лица, которые применяют такие зверства по отношению к нашим людям, понесут заслуженное наказание", — передаёт РИА Новости её слова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись, на которой показаны фрагменты пыток российских военных на Украине. Он отметил, что следователи уже занялись их проверкой и позже дадут правовую оценку. Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что все виновные в правонарушениях должны понести ответственность по закону.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы днр украина
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