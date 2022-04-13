Матвиенко назвала ложью заявления о подготовке РФ химических атак на Украине

Звучащие на Западе и в Киеве заявления о подготовке российскими военными химических атак на Украине являются ложными, так как химическое оружие в РФ уничтожено, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Сегодня идут попытки очернить российскую армию, очернить Россию, имитировать такого рода якобы действия России с якобы применяемым химическим оружием. Это, конечно, всё ложь. У России нет химического оружия", — цитирует спикера верхней палаты российского парламента ТАСС.

По словам Матвиенко, работы по уничтожению химического оружия в РФ были завершены ещё в 2017 году. При этом Соединённые Штаты до сих пор не уничтожили своё химическое оружие.

Накануне пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс заявил об обеспокоенности США по поводу якобы существующей вероятности применения российскими военными химического оружия в рамках спецоперации на Украине, в том числе в Мариуполе.

По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачёва, заявления Запада об угрозе российских химических атаках на Украине могут быть связаны с подготовкой их инсценировок «химическим Голливудом».