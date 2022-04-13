СКР: украинские военные готовили атаку на приграничные районы РФ

Российские следователи займутся расследованием подготовки украинскими военными атаки на приграничные районы РФ. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Согласно сведениям, имеющимся в распоряжении правоохранительных органов Республики Беларусь, украинские силовые ведомства готовились к нанесению удара по областям России, имеющим общие границы с Украиной", — говорится в сообщении СКР.

По информации ведомства, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства подготовки нападения на граничащие с Украиной регионы РФ. Председатель СКР потребовал также установить всех, кто причастен к планированию этой атаки.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в случае задержки начала российской спецоперации на Украине по территории РФ был бы нанесён удар.