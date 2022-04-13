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Автор Владимир Васютченко

СКР: украинские военные готовили атаку на приграничные районы РФ

Силовые структуры

Российские следователи займутся расследованием подготовки украинскими военными атаки на приграничные районы РФ. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

СКР: украинские военные готовили атаку на приграничные районы РФ

"Согласно сведениям, имеющимся в распоряжении правоохранительных органов Республики Беларусь, украинские силовые ведомства готовились к нанесению удара по областям России, имеющим общие границы с Украиной", — говорится в сообщении СКР.

По информации ведомства, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства подготовки нападения на граничащие с Украиной регионы РФ. Председатель СКР потребовал также установить всех, кто причастен к планированию этой атаки.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в случае задержки начала российской спецоперации на Украине по территории РФ был бы нанесён удар.

"Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар", — цитирует РИА Новости заявления главы Белоруссии по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу александр лукашенко александр бастрыкин
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