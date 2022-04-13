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Автор Игорь Рябов

Торговый порт в Мариуполе полностью освобождён от боевиков "Азова"*

Силовые структуры

Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении мариупольского торгового порта от националистов батальона "Азов"*.

Торговый порт в Мариуполе полностью освобождён от боевиков "Азова"*

"В городе Мариуполь полностью освобождён от боевиков нацистского формирования "Азов"* морской торговый порт", — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, российским военным удалось освободить всех заложников, которые удерживались украинскими националистами в порту. Среди освобождённых заложников есть иностранные граждане, отметил он.

Конашенков добавил, что армия России блокировала остатки Вооружённых сил Украины и батальона "Азов" и лишила их возможности вырваться из окружения.

Ранее Служба безопасности Украины арестовала лидера оппозиционной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, после чего украинский лидер Владимир Зеленский предложил обменять задержанного на пленных бойцов ВСУ, но не уточнил, каких именно. Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков пояснил слова президента и призвал Россию вывести войска из Мариуполя и дать возможность боевикам "Азова"* покинуть город "в обмен на Медведчука". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации.

* Признан террористическим и запрещён на территории РФ.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина дмитрий песков игорь конашенков виктор медведчук владимир зеленский
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