Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Грайворонского городского округа Сподарюшино атаковали со стороны Украины. Как отметил политик, жителей населённых пунктов, которые находятся рядом с границей, эвакуировали.
"Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины", — написал в своём Telegram-канале губернатор.
По его данным, никто из местных жителей не пострадал. Также после обстрела власти не обнаружили разрушений зданий. Вместе с этим глава региона сообщил, что территорию охраняют казаки и народные дружинники. Ещё Гладков выразил надежду на скорое возвращение граждан в свои дома.
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