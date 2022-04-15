Минобороны: обстрелявший посёлок в Брянской области украинский МИ-8 сбит ВС РФ

Российские ракетчики сбили украинский вертолёт Ми-8, который накануне обстрелял приграничный посёлок в Брянской области, заявили в Минобороны РФ.

"При возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолёт Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, "вертушку" удалось сбить в окрестностях населённого пункта Городня Черниговской области.

Согласно сведениям СКР, 14 апреля два украинских вертолёта, двигаясь на малой высоте, вторглись в воздушное пространство РФ и нанесли удары по домам в посёлке Климово Климовского района. В результате обстрела пострадали семь человек, в том числе ребёнок 2020 года рождения. Российские следователи завели уголовное дело по факту произошедшего.