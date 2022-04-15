Нарышкин: граждан мира, которые против СВО, ждёт судьба изменника Мазепы

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о незавидной судьбе "граждан мира", кто выступал против спецоперации России на Украине.

"Ждёт судьба изменника Мазепы", - подчеркнул Нарышкин.

Руководитель Службы внешней разведки сказал о значении военной спецоперации России на Украине: она лишь сплотила и объединила общество в стране.

Нарышкин также предостерёг "граждан мира", которые выступали против специальной операции РФ на Украине.

Свою позицию директор СВР подкрепил цитатой из Александра Сергеевича Пушкина. Нарышкин процитировал строки из знаменитой поэмы "Полтава", где как раз сказано о Мазепе:

"Кто в эти судьбоносные дни предпочёл стать так называемым "гражданином мира", отвернувшимся от Родины, ждёт судьба изменника Мазепы. О котором ещё Пушкин писал: Что он не любит ничего,

Что кровь готов он лить, как воду,

Что презирает он свободу,

Что нет отчизны для него".

Кстати, мы уже сообщали, что в Москву из Турции вернулся певец Валерий Меладзе, ранее публично поддержавший Киев.