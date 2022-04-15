EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Девять участников спецоперации из Свердловской области попали в плен ВСУ
Находящиеся на лечении в ДНР морпехи ВСУ обещают не брать в руки оружие
Мединский оказался самым высокооплачиваемым работником Кремля в 2021 году
Экипаж затонувшего крейсера "Москва" перевезли в Севастополь
Турецкий ВМФ спас 54 члена экипажа затонувшего крейсера "Москва"
Гражданину Колумбии предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ
В Литве предложили переименовать 9 мая в "день памяти жертв геноцида на Украине"
Автор Юлиана Смирнова

Журналист Коц: против танков ВС РФ в ДНР применили американские дроны-камикадзе

Силовые структуры

В своем Telegram-канале журналист Александр Коц сообщил, что вооруженные силы Украины впервые за всю спецоперацию применили дроны-камикадзе Switchblade. Отмечается, что беспилотники (БПЛА) двигались в направлении Славянска в Донецкой народной республике.

Коц заявил, что дроны-камикадзе Switchblade атаковали позиции танкистов, но не нанесли урона. Журналист предполагает, что украинские военные только начинают осваивать новую технику. 

Недавно Пентагон уже отчитался о передачи большей части вооружения из запланированного пакета на сумму 800 млн долларов. Дроны-камикадзе Switchblade также входили в этот пакет. 

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на которой пленные украинские солдаты рассказали о потерях

Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Мир. Новости мира
Зеленский: Украина ещё в прошлом году начала готовиться к столкновению с Россией
Любовь Степушова В Польше рассказали, зачем Россия "убила" польских наёмников Любовь Степушова Ирина Шлионская В Патагонии жили великаны, пока не приплыл Магеллан Ирина Шлионская Усам Оздемиров Рублю суждено стать мировой резервной валютой Усам Оздемиров
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Силовые структуры
Нарышкин: граждан мира, которые против СВО, ждёт судьба изменника Мазепы
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Популярное
Силовые структуры
Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на которой пленные украинские солдаты рассказали о потерях

Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Мир. Новости мира
Зеленский: Украина ещё в прошлом году начала готовиться к столкновению с Россией
Любовь Степушова В Польше рассказали, зачем Россия "убила" польских наёмников Любовь Степушова Ирина Шлионская В Патагонии жили великаны, пока не приплыл Магеллан Ирина Шлионская Усам Оздемиров Рублю суждено стать мировой резервной валютой Усам Оздемиров
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Силовые структуры
Нарышкин: граждан мира, которые против СВО, ждёт судьба изменника Мазепы
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Последние материалы
Девять участников спецоперации из Свердловской области попали в плен ВСУ
Находящиеся на лечении в ДНР морпехи ВСУ обещают не брать в руки оружие
Мединский оказался самым высокооплачиваемым работником Кремля в 2021 году
Экипаж затонувшего крейсера "Москва" перевезли в Севастополь
Турецкий ВМФ спас 54 члена экипажа затонувшего крейсера "Москва"
Гражданину Колумбии предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ
В Литве предложили переименовать 9 мая в "день памяти жертв геноцида на Украине"
AFP: целью ударов по Киеву в ночь на 15 апреля стал завод "Визар"
Вице-премьер Новак: жители Германии начали массово запасаться дровами
Украинцы в ФРГ требуют не давать работу бежавшей из РФ редактору "Первого"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников