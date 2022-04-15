Журналист Коц: против танков ВС РФ в ДНР применили американские дроны-камикадзе

В своем Telegram-канале журналист Александр Коц сообщил, что вооруженные силы Украины впервые за всю спецоперацию применили дроны-камикадзе Switchblade. Отмечается, что беспилотники (БПЛА) двигались в направлении Славянска в Донецкой народной республике.

Коц заявил, что дроны-камикадзе Switchblade атаковали позиции танкистов, но не нанесли урона. Журналист предполагает, что украинские военные только начинают осваивать новую технику.

Недавно Пентагон уже отчитался о передачи большей части вооружения из запланированного пакета на сумму 800 млн долларов. Дроны-камикадзе Switchblade также входили в этот пакет.