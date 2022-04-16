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Автор Антон Уткин

Зеленский насчитал 3 тысячи убитых солдат ВСУ за время спецоперации

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли около 3 тысяч солдат за время специальной операции ВС РФ в Донбассе. Такие данные озвучил Владимир Зеленский журналисту американского телеканала CNN.

Зеленский насчитал 3 тысячи убитых солдат ВСУ за время спецоперации

По словам украинского президента, сейчас в различных госпиталях страны находится ещё 10 тысяч военных.

"Трудно сказать сколько из них выживут", — передаёт слова Зеленского CNN.

Ранее российский Генштаб приводил другие данные. Согласно заявлению начальника Главного оперативного управления Сергея Рудского, за первый месяц конфликта украинская армия потеряла около 30 тысяч человек. Из них 14 тысяч являются безвозвратными и около 16 тысяч санитарными. ВСУ приходится срочно пополнять численность за счёт мобилизации, а также привлекая к боевым действиям территориальную оборону, члены которой не имеют необходимой подготовки.

Решение о начале военной спецоперации на Украине Владимир Путин принял 24 февраля по просьбе правительств ЛНР и ДНР. Основная цель спецоперации — защита людей, которых с 2014 года киевский режим подвергает издевательствам и геноциду.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина сергей рудской владимир зеленский
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