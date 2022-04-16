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Автор Дмитрий Плотников

На пути в Киев лидеров Запада давно пора познакомить с русскими "Калибрами"

Силовые структуры

13 апреля, из Варшавы в гости к президенту Зеленскому выехал президент Польши Анджей Дуда. А в пассажирских вагонах "Укрзализныцы" тряслись главы Литвы, Латвии и Эстонии.

На пути в Киев лидеров Запада давно пора познакомить с русскими "Калибрами"

В последние недели, после начала спецоперации, Киев стал местом политического паломничества для западных лидеров. Их уже столько, что "Укрзализныца" не в состоянии в расписании ж/д выкраивать "окна" для пропуска в обеих направлениях других поездов.

А почему Москва позволяет им беспрепятственно навещать Киев?

Речь не идет о том, что "Искандерами" или "Калибрами" прямо в вагонах отправить эту свору к праотцам. Это технически осуществимо просто по щелчку пальцев.

Однако на пути поездов, в которых мчатся по Украине эти наши ненавистники, разве сложно вдребезги разнести какую-нибудь узловую станцию? Или обрушить ж/д мост на месяцы прервав по нему всякое сообщение? В таком случае гости Зеленского возвратятся с полдороги несолоно хлебавши, пишет ms-news.ru.

Похоже, Запад и сам удивлен, что мы до сих пор ни с кем ни разу не проделали ничего подобного.

Почему мы это позволяем? Позволяем с полным осознанием того, что каждая поездка западноевропейского лидера сегодня с политической точки зрения значит больше, чем десятки эшелонов с танками для ВСУ?

Опасаемся ракетными и бомбовыми ударами нарушить ж/д сообщение на Украине потому, что тогда поездами из зоны боев не сможет эвакуироваться мирное население? А как тогда воспретить укроармии подвоз к линии фронта резервов и запасов? Без этого не добиться успеха. Или если добиться — то большой кровью наших солдат.

Но всё же "поприветствовать" Анджея Дуду и его спутников, надо было. Не надо было даже пояснять, что ракеты прилетели именно по их души. Пардоньте, но вы на свой страх и риск отправились туда, где стреляют. Разве не знали? Тогда какие могут быть обиды?

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы анджей дуда владимир зеленский
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