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Автор Дмитрий Плотников

"Там будет ад": Кива сказал, что Зеленский превратит Харьков во второй Мариуполь

Силовые структуры

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива назвал город, который Владимир Зеленский превратит во второй Мариуполь и сделает мирных жителей для бандеровцев живым щитом.

"Там будет ад": Кива сказал, что Зеленский превратит Харьков во второй Мариуполь

"Там будет ад и там будут тысячи новых жертв!" - заявмил Кива.

Президент Украины уже сообщал, что 36 бригада морпехов объединилась с "Азовом"* в Мариуполе, а значит, они стали сильней, напомнил Илья Кива.

Но на самом деле после того как командование 36 бригады бросило подчинённых и сбежало, была срочно спущена задача: объединить 36 бригаду морпехов с нацистами из "Азова"*, которые приговорены к смерти и сдаваться им смысла нет.

Задача украинских националистов также состояла, чтобы стрелять в спину тем, кто решит сдасться. Аналогично бандеровцы в Мариуполе поступали и с мирным населением, которое хотело эвакуироваться.

И Кива считает, что Киев сделают из Харькова второй Мариуполь, и призывает горожан покинуть город. Очередной характерный пример стратегии террора киевского режима.

"И пример в первую очередь для харьковчан, которые уже в ближайшее время окажутся точно в таком положении. Жителей города сознательно не эвакуировали, ВСУ загнали в город , а представители "Азова"* и нацбатальонов всегда выполнят роль заградотрядов, и там будет ад, и там будут тысячи новых жертв!" - подчёркивает Кива.

* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы харьков
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