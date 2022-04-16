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Автор Дмитрий Плотников

ВСУ лишились оружия Запада: возле Одессы сбит транспортный самолёт

Силовые структуры

Запад продолжает пытаться поставлять киевскому режиму вооружение.

ВСУ лишились оружия Запада: возле Одессы сбит транспортный самолёт

Однако официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что средства противоовздушной обороны России сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолёт.

Сообщается, что он доставлял крупную партию оружия из одной из западных стран.

Украинские бандеровцы лишились новой крупной партии вооружения, которое предоставили киевскому режиму страны Запада. О каком именно оружии идёт речь, и какие страны имеются ввиду, не указывается.

Известно только, что наши средства ПВО сбили украинский "транспортник" около Одессы. Сбит он был прямо в воздухе.

Эти данные подтвердил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кстати, недавние заявления Зеленского западным СМИ, что потери украинских военных за время спецоперации составляют якобы 2,5—3 тысяч человек — обычная для него ложь. 
 
Минобороны РФ располагает достоверными данными о настоящих потерях украинской армии, Нацгвардии и иностранных наёмников, о которых Зеленский боится говорить народу. 
 
На сегодня,16 апреля безвозвратные потери составляют 23 367 человек. 

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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