ВС РФ призвали наёмников и боевиков нацбатов в Мариуполе сложить оружие

Представители Вооружённых сил РФ призвали боевиков нацбатов и иностранных наёмников, заблокированных на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, 17 апреля с 6:00 по московскому времени прекратить бои и сложить оружие.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, российские военные гарантируют сохранение жизни боевикам и наёмникам, которые откажутся от боевых действий.

С 6:00 в Мариуполе будет действовать "режим тишины": со стороны России поднимут красные флаги, со стороны Украины — белые.

"Выход всех без исключения вооружённых подразделений Украины и иностранных наёмников без оружия и боеприпасов ожидается до 13:00", — сказал Мизинцев журналистам.

Генерал подчеркнул: ВС РФ перехватили радиопереговоры украинских военных на территории "Азовстали". Они свидетельствуют о том, что у боевиков почти не осталось еды и воды.

Как пояснил глава Национального центра управления обороной РФ, ВСУ настойчиво просят, чтобы Киев разрешил им сложить оружие и сдаться в плен, однако власти Украины запрещают идти на такой шаг, угрожая расстрелом.