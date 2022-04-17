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Автор Дмитрий Плотников

Генерал СБУ предложил захватить Россию и поднять флаги Украины

Силовые структуры

ВСУ должны провести показательный рейд на территорию РФ, захватив несколько населенных пунктов и подняв там украинские флаги.

Генерал СБУ предложил захватить Россию и поднять флаги Украины

Об этом заявил бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

"Я бы вообще с геополитической точки зрения, я зашёл бы километров на десять, на их территорию, повесил бы пару флагов украинских, провёл бы, полит информацию в этих сёлах и развернулся бы, и ушёл. Потому что нужно их как-то учить, но я не знаю, они реально неадекватны. То есть им всё можно, а Украина защищаться не имеет права? Украина не имеет права иметь вооружение, друзей?" – говорит генерал СБУ, подразумевая право киевского режима на получение оружия от американцев.

Он также заявил, что российские войска уже не смогут нанести Украине военный урон, сопоставимый с гибелью крейсера "Москва", поскольку боевых единиц такого масштаба и такой стоимости на вооружении ВСУ попросту нет, передаёт "ПолитНавигатор".

А тем временем, Россия может начать следующую фазу своей военной кампании на Украине уже в эти выходные или в начале следующей недели, сообщает NBC New, ссылаясь на высокопоставленных представителей Пентагона.

Если наступление начнётся, у ВСУ могут быстро закончиться артиллерийские боеприпасы. В связи с этим Штаты уговаривают союзников как можно быстрее предоставить Украине новые партии оружия.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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