Sohu: США оказались беззащитны перед российской "торпедой-призраком"

США не смогут защитить себя от "торпеды-призрака" производства России.

Еще в 60-х гг. ВМС США начали развертывание гидроакустической подводной системы SOSUS. Ее основной целью было обнаружение и отслеживание подводных лодок СССР. Спецдатчики устанавливали на глубине в несколько десятков метров и они образовывали рубежи по линии Гренландия–Исландия–Британия, а также захватывали отдельные тихоокеанские зоны.

Сегодня SOSUS все еще активна, но во многом уже не отвечает нынешним требованиям. А по состоянию на 2007 г. все береговые посты системы работали в авторежиме без операторов, а часть гидроакустических станций законсервировали, цитирует китайский портал Sohu "ПолитРоссия".

Sohu сообщает, что США перестали уделять внимание собственной подводной безопасности, так как основной противник – СССР – перестал существовать, а возможности РФ были весьма ограничены. Но сегодня американцам следует побеспокоиться, так как Россия не просто возродила подводный флот, но и разработала очень мощное подводное оружие.

"Россия создала новый тип ядерного оружия, которое способно вызвать 500-метровое цунами", – пишут авторыиз КНР.

Речь идет о крайне засекреченной ядерной торпеде "Посейдон". Торпеда имеет неограниченную дальность хода на глубине до километра, а максимальная скорость - 200 км/час, что в 2 раза превосходит скорость атомных подводных лодок. "Посейдон" предназначен уничтожать береговые объекты, включая города, а также вражеский флот, плюс авианосные группы.

Российский "Посейдон" движется так глубоко, что обнаружить его есть шанс, только когда он приближается к цели. А как известно, важный поражающий фактор ядерной торпеды – способность вызывать невероятно огромное цунами с высотой волны до 500 м. Волна может при этом зайти на материк на 500 км при условии равнины, уничтожая всю инфраструктуру. Кроме того, нельзя забывать и о мощном радиоактивном заражении.

"Это оружие непредсказуемо. Оно словно призрак наводит страх на США", – пишут эксперты.

Американским военным не стоит недооценивать возможности секретной торпеды. Учитывая, на какой глубине и с какой скоростью она может двигаться даже если её удастся вовремя отследить, сбить торпеду с курса будет невозможно.

Если между Москвой и Вашингтоном разразится война, “Посейдон” обязательно покажет свои клыки и из глубин нанесет Штатам крайне тяжелый удар. Пентагон должны понимать, что “Посейдон” крайне опасен, и там понимают, что их подводная система SOSUS абсолютно не подействует на секретную торпеду.