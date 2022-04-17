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Автор Дмитрий Плотников

Облавы у храмов: Зеленский решил пополнить ВСУ за счёт православных

Силовые структуры

У украинеских храмов начались самые настоящие облавы. Мужчин вылавливают и вручают повестки в армию.

Облавы у храмов: Зеленский решил пополнить ВСУ за счёт православных

Об облавах у православных храмов Украины рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский решил пополнить ВСУ за счёт православных в большой церковный праздник  - Вход Господень в Иерусалим.

"Вас зовут умирать не за Родину, а за личные корыстные интересы наркомана Зеленского и его хозяев-сатанистов из Британии и Соединённых Штатов", - говорит Рогов.

Также он отметил, что представители киевского режима ненавидят православных и первую очередь попытаются уничтожить именно их. При этом  член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожья уверен, что ежедневно война приносит президенту Зеленскому по 30 млн долларов.

Напомним, даже бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, который пытался выехать из страны, вручили повестку в армию. Рябошапка при этом утверждает, что он, как отец троих детей, не подлежит мобилизации.

А бывшему нардепу Бориславу Березе, когда пытались вручить повестку в военкомат, он категорически отказывается ее взять и по телефону пытался решить проблему с помощью нацистов. При этом за спиной у Березы висел пистолет. 

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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