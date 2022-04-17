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Автор Дмитрий Плотников

Ударная уральская бригада разгромила "очень" элитный спецназ ВСУ и 79-ю бригаду

Силовые структуры

Ударная уральская бригада разгромила элитный спецназ ВСУ и силы 79 бригады.

Ударная уральская бригада разгромила "очень" элитный спецназ ВСУ и 79-ю бригаду

В бою у Боровой под Изюмом в Харьковской области недавно сформированная часть только силами передового отряда выбила "очень" элитный спецназ ВСУ и силы 79 бригады из населенного пункта, захватив множество оружия НАТО. Немало врагов убито, часть взята в плен.

Сообщается, что в Уральской ударной бригаде воюет большое число добровольцев с опытом боевых действий в различных горячих точках, пишет РусВесна.

По итогам этого, крайне успешного для Вооруженных Сил России боя, ожидается громкая сенсация. Разбитые и взятые в плен оказались уж очень элитными. 

Скоро подробности с места.

А тем временем, ПВО ВС России в Харьковской области сбили два самолета МиГ-29 ВВС Украины, также сбит беспилотник ВВС Украины.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования у Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища ГСМв и боеприпасов ВСУ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу
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