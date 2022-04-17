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Автор Игорь Рябов

Кадыров предупредил украинцев о начале "конкретной" спецоперации

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что теперь начинается "конкретная" спецоперация на Украине и посоветовал украинским военнослужащим сдаться российской армии.

"Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят", — сказал Кадыров в Telegram-канале.

Ранее глава Чеченской республики пристыдил киевские власти за то, что они отправляют воевать против чеченского спецназа "немолодых людей" без опыта ведения боевых действий. Он подчеркнул, что поражение Вооружённых сил Украины неизбежно, как бы ни накачивал её Запад вооружением.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
украина рамзан кадыров
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