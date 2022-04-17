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Автор Игорь Рябов

Кадыров заявил об отсутствии вертикали власти на Украине

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Украине не с кем вести переговоры, поскольку там отсутствует вертикаль власти. Он предложил сформировать её и спросить у граждан страны, чего они хотят.

Кадыров заявил об отсутствии вертикали власти на Украине

"Там вертикали власти нету; ни президента, ни верховного главнокомандующего… Там есть бандитская группировка, которая в своё время была у нас, в Чеченской Республике", — отметил Кадыров в своём Telegram-канале.

Он призвал зачистить Украину от "нациков, бандерлог, шайтанов", после чего назначить временно исполняющего главы страны и начать формирование вертикали власти, как было в Чечне. При этом необходимо

"спросить у народа, что они хотят, как они хотят дальше жить, какие у них главные проблемы", сказал чеченский лидер.

Он добавил, что так в начале нулевых поступил президент России Владимир Путин.

В воскресенье, 17 апреля Кадыров предупредил Украину о начале "конкретной" спецоперация и посоветовал военнослужащим ВСУ сдаться российской армии.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина рамзан кадыров владимир путин
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