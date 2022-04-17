В Сети появилось видео с беспилотника над территорией завода "Азовсталь"

Журналист запустил беспилотник над территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе, до сих пор находятся боевики украинского нацбатальона "Азов"*, и записал на видео, демонстрирующее с высоты птичьего полёта предприятие после нескольких недель обстрелов.

Ранее украинские националисты отказались сдаваться, несмотря на предложение Минобороны РФ сохранить им жизни.

На кадрах можно увидеть поднимающийся в небо чёрный столб дыма, локальные возгорания, а также многочисленные разрушения заводских построек и жилых домов в кварталах, которые прилегают к "Азовстали".

Корреспондент РИА Новости рассказал, что беспилотник пролетел около трёх километров.

В начале марта Мариуполь окружили войска России и ДНР. С того момента в городе идут ожесточённые бои. Российская армия заняла большую часть Мариуполя. Украинские военные и боевики "Азова"* укрылись на территории предприятия "Азовсталь". Около 1500 националистов добровольно сложили оружие, остальные продолжают сопротивляться. Утром 17 апреля Минобороны предложило сохранить жизни тем боевикам, которые сложат оружие, однако они проигнорировали эту возможность.

* Батальон признан террористическим и запрещён на территории России.