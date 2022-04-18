Украинские пленные: Киев не ставил конкретную задачу в Херсоне

Украинские военнопленные заявили, что в первый день российской спецоперации, они не знали, что им делать и никакой чёткой задачи от командования не получали. Согласно информации, власти просто приказали вернуться в Херсон.

Как пояснили пленные, которые сейчас находятся в госпитале города Алёшки Херсонской области, 24 февраля они колонной выезжали за пределы региона, но пришёл приказ разворачиваться. Что конкретно нужно было делать бойцам и о том, что они могут попасть под огонь, их не предупредили.

"Мы ехали в колонне, и нас атаковали с фланга, и в меня влупило и сразу выкинуло из машины. Дальше я почти ночь провалялся в посадке, а наутро нашёл село, а там уже меня привезли сюда. Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть всё произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать", — пояснил один из военнопленных РИА Новости.

По словам украинских бойцов, попав в госпиталь под контролем российских войск, с ними обращались хорошо и оказывают всю необходимую медпомощь. Согласно информации, всех пленных намерены включить в списки обмена, после полного выздоровления.