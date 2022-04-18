Российский танк Т-72Б3 остался на ходу после трёх попаданий из Javelin

В Сети опубликованы фотографии российского танка Т-72Б3, в который попали три ракеты из противотанкового комплекса Javelin или NLAW. Несмотря на существенный урон, полученный в бою на Донбассе, машина своим ходом доехала до базы. При этом экипаж танка не пострадал.

В интернете разгорелась бурная дискуссия по поводу того, как танку удалось "выжить". Одни комментаторы напоминали о крепости брони российских танков, другие делали ставку на хорошую динамическую защиту и профессиональные действия экипажа, третьи объясняли случившееся неумением украинские военных стрелять из иностранных противотанковых ракетных комплексов. Однако многие сошлись на том, что танку повезло.

В последние месяцы США и Великобритания поставили на Украину сотни переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW и Javelin. Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен подчеркнул, что Запад хочет накачать Украину таким количеством ПТРК, чтобы их соотношение к российским танкам составляло 10 к 1.

Западные инструкторы спешно обучают украинских военных использованию ПТРК. США планируют создать для этого учебные центры на территории Украины.