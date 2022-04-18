Семья пленного британца Пиннера потребовала не называть его наёмником

Родственники одного из британских военных, который сдался в плен на Украине, Шона Пиннера сообщили, что он не является наёмником. Как подчеркнули в СМИ, он подписал контракт о службе в рядах ВСУ три года назад.

"Мы хотим подчеркнуть, что он (Пиннер. — Прим. ред.) не волонтёр и не наёмник, а официально служит в украинской армии в соответствии с законодательством Украины", — заявили близкие люди военного, передаёт Sky News.

Также семья Пиннера отметила, что он являлся уважаемым солдатом армии Великобритании. Выяснилось, что на Украину военный переехал в 2018 году.

Ранее британские боевики Эйден Аслин и Пиннер обратились к премьер-министру королевства Борису Джонсону. По словам пленных, если его заботит благополучие граждан Британии, он обменяет их на украинского оппозиционера Виктора Медведчука.