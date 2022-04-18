Эксперт Евсеев предположил, что у ВС Украины закончились боеприпасы и топливо

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев предположил, что у ВС Украины закончились боеприпасы и топливо.

Количество обстрелов со стороны украинской армии стало меньше или, по крайней мере, их интенсивность уменьшилась. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы в связи с чем, они складывают оружие. Евсеев уточнил, что уничтожаются склады с боеприпасами, а главная проблема Киева состоит в том, что самостоятельно восполнить боеприпасы невозможно.

"Боеприпасы требуют доставки. Сейчас их доставка возможна только через территорию Польши, но это достаточно большое плечо. Плюс речь идет о боеприпасах к советским вооружениям, боеприпасы НАТО далеко не всегда подходят для этого. Ранее США периодически поставляли вооружения, но с учетом того, что бои уже идут месяц, поддерживать их запас трудно".

По словам Евсеева, военные России эффективно уничтожают нефтебазы на Украине и выводятся из строя все танкоремонтные заводы.

Эксперт заключает, что рано или поздно боевой дух украинских военных сломится, потому что боевые части ВСУ в Донбассе не подлежат ротации, а атаки с неба невозможно устранить ПЗРК.