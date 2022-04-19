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Автор Юлия Миленина

Кадыров: "Азов"* держит мирных жителей в подвалах во время "режима тишины"

Силовые структуры

Боевики из националистического батальона "Азов"* держат мирных жителей в подвалах, когда армия РФ открывает гуманитарные коридоры. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров: "Азов"* держит мирных жителей в подвалах во время "режима тишины"

Он прокомментировал слова командира полка "Азов"* о том, что на заводе "Азовсталь" находится мирное население. По словам Кадырова, украинские националисты не стремятся помочь гражданским лицам. Политик отметил, что они продолжают использовать их в качестве живого щита.

"Если вы так переживаете за жизнь мирных граждан, что же вы держали и держите их в подвалах? Почему не дали им выйти, когда российские бойцы предоставляли коридоры и объявляли режим тишины?" — высказался Кадыров.

Глава Чечни добавил, что РФ продолжает выступать за организацию гуманитарных коридоров для мирных жителей. Как подчеркнул политик, российские военнослужащие предоставляют им защиту, питание, медпомощь и кров.

Кадыров считает, что гражданское население использовалось "Азовом"* в качестве заложников, а сейчас боевики решили "прикинуться спасителями".

* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы рамзан кадыров
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