Басурин: специальные группы приступили к штурму "Азовстали" в Мариуполе

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что специальные группы приступили к штурму завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе, в этом хорошо нам помогает Российская Федерация — это авиация и артиллерия", — говорит Басурин.

Ранее он заявлял, что штурмовать металлургический комбинат не имеет смысла и нужно обратиться к химическим войскам. Но есть версия, что видимо в свете заявления нацистов о мирных заложниках наши солдаты решили действовать предельно аккуратно. Итак, надо беречь мирные жизни отдавая свои, значит будет так.

Так же есть информация, что этим частично займётся подразделение "Сомали". Они уже выполнили тяжелейшую работу по освобождению города. Вместе с Пятой бригадой Народной милиции ДНР и российскими морскими пехотинцами они зачистили сначала северную часть Мариуполя, затем центральную, Приморский район, порт, выйдя к морю со стороны аэропорта.

И сейчас все силы будут брошены, чтобы зачистить последний оплот нацистов, которые сконцентрировались на территории завода "Азовсталь".