Британский боевик Эйден Эслин рассказал, почему решил сдаться в плен на Украине. Как подчеркнул наёмник, президент этой страны Владимир Зеленский бросили солдат.
"Украинское правительство бросило нас (военных. — Прим. ред.). Мы должны были покинуть ЛДНР из-за сложившийся ситуации и передать регион солдатам ДНР и РФ" — заявил Эслин, обращение которого опубликовали на официальном сайте МВД Донецкой Народной Республики.
Вместе с этим наёмник отметил, что с ним и другими пленными хорошо обращаются. Им дают еду, питьё и сигареты, сказал боевик.
Ранее британский парламентарий Питер Рикеттс сообщил, что Лондон не станет помогать пленным военным, которые сражались на стороне Украины. Как объяснил депутат, власти королевства предостерегали граждан от поездок в эту страну.
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".