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Автор Евгения Васильева

Пленный британец Эслин обратился к Зеленскому: "Вы бросили нас"

Силовые структуры

Британский боевик Эйден Эслин рассказал, почему решил сдаться в плен на Украине. Как подчеркнул наёмник, президент этой страны Владимир Зеленский бросили солдат.

"Украинское правительство бросило нас (военных. — Прим. ред.). Мы должны были покинуть ЛДНР из-за сложившийся ситуации и передать регион солдатам ДНР и РФ" — заявил Эслин, обращение которого опубликовали на официальном сайте МВД Донецкой Народной Республики.

Вместе с этим наёмник отметил, что с ним и другими пленными хорошо обращаются. Им дают еду, питьё и сигареты, сказал боевик.

Ранее британский парламентарий Питер Рикеттс сообщил, что Лондон не станет помогать пленным военным, которые сражались на стороне Украины. Как объяснил депутат, власти королевства предостерегали граждан от поездок в эту страну.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
россия украина великобритания владимир зеленский
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