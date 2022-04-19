Пленный британец Эслин обратился к Зеленскому: "Вы бросили нас"

Британский боевик Эйден Эслин рассказал, почему решил сдаться в плен на Украине. Как подчеркнул наёмник, президент этой страны Владимир Зеленский бросили солдат.

"Украинское правительство бросило нас (военных. — Прим. ред.). Мы должны были покинуть ЛДНР из-за сложившийся ситуации и передать регион солдатам ДНР и РФ" — заявил Эслин, обращение которого опубликовали на официальном сайте МВД Донецкой Народной Республики.

Вместе с этим наёмник отметил, что с ним и другими пленными хорошо обращаются. Им дают еду, питьё и сигареты, сказал боевик.

Ранее британский парламентарий Питер Рикеттс сообщил, что Лондон не станет помогать пленным военным, которые сражались на стороне Украины. Как объяснил депутат, власти королевства предостерегали граждан от поездок в эту страну.