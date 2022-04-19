Югославский офицер Алексич рассказал, как сбил "невидимку" F-117 в 1999 году

Полковник югославской армии Янко Алексич рассказал, как балканские военные в 1999 году успешно сбили американский истребитель-"невидимку" F-117. Он был легко обнаружен радаром, несмотря на то, что был изготовлен по стелс-технологии.

"Цель вошла в зону поражения, и я приказал её уничтожить. Боевой расчет 3-го дивизиона успешно выполнил задачу. Впервые в истории был сбит самолет-"невидимка", — рассказал полковник зенитно-ракетных войск ПВО Югославии на встрече со студентами РГГУ в Москве.

По словам Алексича, инцидент произошёл в марте 1999 года во время бомбардировок Югославии американской авиацией. Он подчеркнул, что F-117 был обнаружен обычной радиолокационной станцией.

"Стелс-технология не помогла. Форма отображения мало чем отличалась от других целей", — заявил югославский офицер и показал студентам обломок сбитого американского бомбардировщика.