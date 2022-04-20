Второй этап российской спецоперации на Украине может стать успешнее предыдущего. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По мнению авторов, успех ждал Россию уже в самом начале второй фазы, когда под активным прикрытием артиллерии произошло освобождение города Кременная в восточной части Украины.
"Украинские войска рискуют оказаться в окружении в ходе нового наступления России", — говорится в материале.
В тексте уточняется, что имеются в виду подразделения ВСУ в северной части Донбасса — районе с 40% всех украинских формирований в стране.
Bloomberg напомнило о высокой скорости уничтожения военных украинских объектов. Это затрудняет поставки вооружения Киеву с Запада, которое подвозят из Польши по железной дороге.
Ранее главой российского МИД Сергеем Лавровым было объявлено о начале новой фазы спецоперации на Украине, основной целью которой остаётся освобождение ЛДНР.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".