Bloomberg: новая фаза спецоперации России может стать успешнее предыдущей

Второй этап российской спецоперации на Украине может стать успешнее предыдущего. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению авторов, успех ждал Россию уже в самом начале второй фазы, когда под активным прикрытием артиллерии произошло освобождение города Кременная в восточной части Украины.

"Украинские войска рискуют оказаться в окружении в ходе нового наступления России", — говорится в материале.

В тексте уточняется, что имеются в виду подразделения ВСУ в северной части Донбасса — районе с 40% всех украинских формирований в стране.

Bloomberg напомнило о высокой скорости уничтожения военных украинских объектов. Это затрудняет поставки вооружения Киеву с Запада, которое подвозят из Польши по железной дороге.

Ранее главой российского МИД Сергеем Лавровым было объявлено о начале новой фазы спецоперации на Украине, основной целью которой остаётся освобождение ЛДНР.