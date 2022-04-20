Минобороны РФ показало пуск высокоточных крылатых ракет расчетом берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал".
Видео было опубликовано в официальной группе Министерства обороны России. БРК произвёл пуск нескольких ракет по заданным целям. Всё происходило ночью с позиции на побережье Чёрного моря.
Под самим видео отсутствует информация, по каким точкам наносились удары. Однако в утренней сводке Министерства обороны сообщалось, что ночью были нанесены удары высокоточными ракетами по позициям ВСУ в н.п. Нововоронцовке и Киселевке. По данным Минобороны, потери ВС Украины составили до 40 убитых и девять единиц боевой техники.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".