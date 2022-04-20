Минобороны РФ показало пуск высокоточных крылатых ракет БРК "Бал"

Минобороны РФ показало пуск высокоточных крылатых ракет расчетом берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал".

Видео было опубликовано в официальной группе Министерства обороны России. БРК произвёл пуск нескольких ракет по заданным целям. Всё происходило ночью с позиции на побережье Чёрного моря.

Под самим видео отсутствует информация, по каким точкам наносились удары. Однако в утренней сводке Министерства обороны сообщалось, что ночью были нанесены удары высокоточными ракетами по позициям ВСУ в н.п. Нововоронцовке и Киселевке. По данным Минобороны, потери ВС Украины составили до 40 убитых и девять единиц боевой техники.