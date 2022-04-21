Российские военные на Украине ликвидировали нациста Геннадия Щербака. Именно его высокого ценили инструкторы из НАТО.
Об этом сообщает глава Чечни Рамзан Кадыров.
Боевик погиб в населённом пункте Попасная: лидер Чеченской Республики подчеркнул, что нацист считался "титулованным" и был весьма уважаем иностранными инструкторами.
Геннадий Щербак, по мнению авторитетных военных ведомств Запада, был едва ли не героем фильмов боевиков.
Однако от ликвидации его не спасли ни сертификаты обучения у иностранных инструкторов, ни награды, и точно такая же судьба ждёт других неонацистов.
Кадыров отмечает, что российские военные неоднократно представляли бандеровцам возможность сдаться, но нацисты не воспользовались этим, а шанс, как констатирует Кадыров, "уже упущен".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".