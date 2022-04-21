Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного укронациста" Геннадия Щербака

Российские военные на Украине ликвидировали нациста Геннадия Щербака. Именно его высокого ценили инструкторы из НАТО.

Об этом сообщает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Боевик погиб в населённом пункте Попасная: лидер Чеченской Республики подчеркнул, что нацист считался "титулованным" и был весьма уважаем иностранными инструкторами.

Геннадий Щербак, по мнению авторитетных военных ведомств Запада, был едва ли не героем фильмов боевиков.

Однако от ликвидации его не спасли ни сертификаты обучения у иностранных инструкторов, ни награды, и точно такая же судьба ждёт других неонацистов.

Кадыров отмечает, что российские военные неоднократно представляли бандеровцам возможность сдаться, но нацисты не воспользовались этим, а шанс, как констатирует Кадыров, "уже упущен".