Ганчев: в Харьковской области может пройти референдум после спецоперации РФ

После окончания российской спецоперации по денацификации и демилитаризации на территории Харьковской области может пройти референдум или опрос о политическом будущем региона, заявил глава временной гражданской администрации освобождённой территории Харьковской области Виталий Ганчев.

Как подчеркнул Ганчев, утверждать о таком развитии событий рано, так как речь идёт именно об освобождённых населённых пунктах.

"Вы же понимаете, что в демократическом обществе прежде всего население принимает решение. Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума", — пояснил глава временной администрации РИА Новости.

По словам Ганчева, в регионе укрепляется понятие как "новая Украина". Как подчеркнул политик, это та страна, которая будет после спецоперации. Политик уточнил, что речь идёт о свободной от националистов и их идей Незалежной, которой граждане "не видели 8 лет".