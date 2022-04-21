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Автор Елена Былкина

Медведев об угрозах ударить по Крымскому мосту: "Что будет ответной целью"

Силовые структуры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на призыв секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова атаковать Крымский мост.

Медведев предупредил Данилова, что удар по Крымскому мосту не останется безответным.

"Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью", — заявил Дмитрий Медведев.

Ранее представитель Украины Алексей Данилов не исключил возможность удара по мосту, соединяющему Крым с Россией.

"Если бы у нас была возможность (атаковать Крымский мост), мы бы это сделали. Если будет возможность это сделать — обязательно сделаем", — объяснил Данилов.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
алексей данилов дмитрий медведев
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