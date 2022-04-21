Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на призыв секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова атаковать Крымский мост.
Медведев предупредил Данилова, что удар по Крымскому мосту не останется безответным.
"Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью", — заявил Дмитрий Медведев.
Ранее представитель Украины Алексей Данилов не исключил возможность удара по мосту, соединяющему Крым с Россией.
"Если бы у нас была возможность (атаковать Крымский мост), мы бы это сделали. Если будет возможность это сделать — обязательно сделаем", — объяснил Данилов.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".