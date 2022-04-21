Командир одного из подразделений Народной Милиции ДНР Олег Миронов, более известный по позывному "Макаревич", оценил действия воюющих на Украине чеченцев. По словам военнослужащего, чеченские силовики ведут себя вполне достойно и осторожно.
Миронов также вспомнил случаи, когда в определённых сложных фронтовых ситуациях ему помогли именно "кадыровцы".
"Я с ними общался. Очень хорошие ребята. У меня был момент, форма порвалась. Чеченцы это увидели, просто подарили с себя форму. … Когда меня ранило, и чеченцев раненых привозили тоже. Чеченцы не те, кто прячется далеко позади", — сказал Миронов.
Народный милиционер отметил, что среди чеченских бойцов довольно много молодых людей, до этого момента не участвовавших ни в каких военных спецоперациях.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".