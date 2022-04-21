Ополченец "Макаревич" о воюющих в Донбассе чеченцах: не прячутся за спины других

Командир одного из подразделений Народной Милиции ДНР Олег Миронов, более известный по позывному "Макаревич", оценил действия воюющих на Украине чеченцев. По словам военнослужащего, чеченские силовики ведут себя вполне достойно и осторожно.

Миронов также вспомнил случаи, когда в определённых сложных фронтовых ситуациях ему помогли именно "кадыровцы".

"Я с ними общался. Очень хорошие ребята. У меня был момент, форма порвалась. Чеченцы это увидели, просто подарили с себя форму. … Когда меня ранило, и чеченцев раненых привозили тоже. Чеченцы не те, кто прячется далеко позади", — сказал Миронов.

Народный милиционер отметил, что среди чеченских бойцов довольно много молодых людей, до этого момента не участвовавших ни в каких военных спецоперациях.