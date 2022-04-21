Жарихин: НАТО уже участвует в военном конфликте на Украине

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил, по какой причине Североатлантический альянс можно считать полноправным участником военного конфликта на территории Украины.

"Если отвечать на прямой вопрос, участвуют ли силы НАТО в украинском конфликте, можно сказать "нет". Но если спросить, участвуют ли там вооружённые граждане стран НАТО, можно ответить "да". И в качестве наёмников, и в качестве инструкторов, и в качестве наводчиков", — заявил эксперт корреспонденту издания "Украина.ру".

Жарихин сделал вывод, что участие Альянса в военном конфликте в основном косвенное, но в некоторых ситуациях может быть и прямым. Это происходит за счёт большого числа частных военных компаний, поставляющих Киеву наёмников и инструкторов.