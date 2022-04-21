Ситников: в Мариуполе нет подземелья "Судного дня" для "Азова"*

Многие британские СМИ рассказывают о некой "фантастической схеме" подземелий завода "Азовсталь". По предварительной информации, на данный момент на территории комбината находится около двух тысяч бойцов ВСУ.

Издание Daily Mail демонстрирует схему того самого подземелья, утверждая, что помещение способно спасти порядка сорока тысяч человек от ядерного взрыва. В Британии утверждают, что лабиринты под землёй строились во времена Холодной войны, а бойцы "Азова"*, находящиеся там, в безопасности.

Автор "Свободной Прессы" Александр Ситников спешит разубедить британцев. Так, известно, что подобные убежища от ядерных взрывов не должны строится вблизи водоёмов:

"Если же заглянуть в справочник по строительству подземных защитных сооружений" Судного дня", то там чётко сказано о том, что их нельзя строить рядом с водоёмами, в нашем случае рядом с Азовским морем".

Поэтому в Мариуполе разветвлённую сеть бомбоубежищ в шесть этажей построить просто невозможно, отмечает Ситников.

*"Азов" — экстремистская организация, запрещённая на территории РФ.