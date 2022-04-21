Решение руководства РФ блокировать националистов на "Азовстали" объясняется принципами гуманизма и закончится сдачей в плен бандеровцев и иностранных наёмников. Это заявил ветеран антитеррористической группы "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов.
По его мнению, отказ от штурма металлургического комбината в Мариуполе и блокировка промзоны заставит нацистов сложить оружие. Но и ликвидация боевиков на "Азовстали" не является для армии России слишком сложной задачей.
"При наличии в одном укреплённом пункте такого большого количества неприятеля, конечно, было бы эффективно путём нанесения ударов специальными ракетами, в том числе вакуумными бомбами, просто замуровать, в прямом и переносном смысле, живую силу противника, которая там находится", — говорит ветеран "Альфы".
Попов подчёркивает, что такие действия повлекут за собой почти стопроцентную ликвидацию националистов.
Подполковник запаса уверен, что русские солдаты обладают всеми необходимыми средствами и данными разведки для обеспечения полной блокировки промзоны металлургического комбината, что обязательно заставит сдаться в плен боевиков.
Напомним, Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали". Вместо этого военные РФ полностью блокируют завод.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".