Ветеран "Альфы": блокировка "Азовстали" приведет к массовой сдаче ВСУ в плен

Решение руководства РФ блокировать националистов на "Азовстали" объясняется принципами гуманизма и закончится сдачей в плен бандеровцев и иностранных наёмников. Это заявил ветеран антитеррористической группы "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов.

По его мнению, отказ от штурма металлургического комбината в Мариуполе и блокировка промзоны заставит нацистов сложить оружие. Но и ликвидация боевиков на "Азовстали" не является для армии России слишком сложной задачей.

"При наличии в одном укреплённом пункте такого большого количества неприятеля, конечно, было бы эффективно путём нанесения ударов специальными ракетами, в том числе вакуумными бомбами, просто замуровать, в прямом и переносном смысле, живую силу противника, которая там находится", — говорит ветеран "Альфы".

Попов подчёркивает, что такие действия повлекут за собой почти стопроцентную ликвидацию националистов.

Подполковник запаса уверен, что русские солдаты обладают всеми необходимыми средствами и данными разведки для обеспечения полной блокировки промзоны металлургического комбината, что обязательно заставит сдаться в плен боевиков.

Напомним, Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали". Вместо этого военные РФ полностью блокируют завод.